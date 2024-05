New York: Le Maroc souligne l’importance de la responsabilité et la transparence au sein du système des Nations Unies

vendredi, 31 mai, 2024 à 19:03

Nations Unies (New York) – L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Rome, Youssef Balla, a souligné, vendredi à New York, l’importance de la supervision stratégique, de la responsabilité et de la facilitation de processus décisionnels transparents au sein du système des Nations Unies.

Intervenant en sa qualité de président du Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial (PAM) à la réunion annuelle conjointe des Conseils d’administrations du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds de l’ONU pour la population (FNUAP), le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), l’UNICEF, ONU-Femmes et le PAM, M. Balla a appelé à renforcer le dialogue entre les organes des agences onusiennes chargées du développement de sorte que personne ne soit laissé de côté sur le chemin menant à un avenir plus durable.

Lors de cette réunion tenue sous le thème “Le rôle d’une gouvernance efficace, assurée par les organes directeurs, dans le renforcement du système des Nations Unies pour le développement, en vue de promouvoir le multilatéralisme et accélérer la mise en œuvre des ODD”, l’ambassadeur a souligné que, conformément à leurs mandats respectifs, les organes directeurs des agences onusiennes jouent un rôle crucial dans la supervision des activités du système onusien pour le développement, en fournissant des orientations stratégiques et en favorisant la transparence et l’obligation de rendre des comptes des actions menées sur le terrain.

À cette occasion, M. Balla a mis en exergue l’expérience du PAM en matière d’évaluation des processus de gouvernance de cette agence, en vue de déterminer les mesures pratiques visant à accroître l’efficience et l’efficacité de l’action humanitaire de façon à apporter un soutien et des conseils stratégiques pertinents aux autres entités des Nations Unies, dans un contexte marqué par la récurrence des crises dans le monde.

Cette réunion conjointe a fourni une plateforme pour discuter des moyens appropriés pour renforcer la coordination et la collaboration entre les organismes du système des Nations Unies et d’autres partenaires afin d’aider tout à la fois à répondre aux besoins humanitaires immédiats et aux objectifs de développement à long terme.