Omar Hilale: La dynamique de soutien au plan d’autonomie dénote de l’adhésion internationale à la vision portée par le Royaume pour l’avenir du Sahara marocain

jeudi, 17 octobre, 2024 à 11:49

Nations Unies (New York) – L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a affirmé, mercredi à New York, que la dynamique croissante de soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie dénote de l’adhésion de la communauté internationale à la vision portée par le Royaume pour l’avenir du Sahara marocain.

Intervenant devant la 4ème commission de l’Assemblée générale de l’ONU, M. Hilale a relevé que plus d’une centaine d’Etats membres, toutes régions confondues, dont deux membres permanents du Conseil de sécurité, 19 pays de l’Union européenne, ainsi que des organisations sous-régionales et régionales ont exprimé leur ferme soutien à la proposition marocaine comme seule et unique base crédible pour la solution politique, ajoutant que les interventions ces derniers jours devant cette Commission en ont témoigné avec éclat.

S’agissant de l’ouverture de consulats généraux d’une trentaine de pays dans les villes de Laâyoune et Dakhla, M. Hilale a salué une “preuve irréfutable” de la reconnaissance internationale de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Il a souligné que l’Initiative marocaine d’autonomie dans le cadre de la souveraineté du Maroc, “est la seule et unique base pour le règlement de ce différend régional. Elle garantit la gestion par les populations locales de leurs affaires. Elle favorise la renaissance du Maghreb arabe sur les bases des principes universels de bon voisinage, de développement durable et de stabilité régionale”.

“Cette Initiative a le mérite de se projeter dans l’avenir en pleine harmonie avec le Pacte de l’avenir adopté le mois dernier” à New York, a relevé l’ambassadeur, soulignant que l’Algérie doit saisir ce message et comprendre, qu’après 50 ans, son projet séparatiste pour le Sahara a irrémédiablement échoué.

“Le Sahara est redevenu Marocain en 1975, tel qu’il l’a été depuis la nuit des temps”, a conclu M. Hilale.