ONU: Le Bénin salue l’initiative marocaine d’autonomie pour clore le différend régional autour du Sahara

mercredi, 16 octobre, 2024 à 14:20

Nations Unies (New York) – Le Bénin a salué à New York l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara.

S’exprimant mardi devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant permanent du Bénin auprès des Nations Unies, l’ambassadeur Marc Hermanne Araba a indiqué que le plan d’autonomie est qualifié de crédible et sérieux dans les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007.

Il s’est félicité à ce propos de l’ouverture de Consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla non seulement par les pays africains, mais aussi par les Etats arabes d’Amérique et d’Asie.

Le diplomate a relevé que son pays souhaite un règlement consensuel et durable de ce différend régional, notant que la réalisation de ce consensus, à travers des négociations quadripartites Maroc-Algérie-Mauritanie-“polisario”, sera d’un grand apport pour la stabilité durable de la région maghrébine.

Il a en outre salué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura dont l’une des missions principales est d’œuvrer pour la réalisation d’un consensus sur la base des acquis des tables rondes tenues avec la participation des principaux acteurs.