ONU: La Jordanie réaffirme son soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc

lundi, 14 octobre, 2024 à 23:39

Nations Unies (New York) – La Jordanie a réitéré, lundi à New York, son soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc, tout en se félicitant du plan d’autonomie présenté par le Royaume pour résoudre définitivement le différend régional autour du Sahara.

“Nous insistons sur le respect des droits légitimes du Royaume du Maroc frère à la souveraineté sur ses terres et à son intégrité territoriale”, a souligné le représentant de la Jordanie, Ahmad Samir Habashneh qui s’exprimait devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU.

Il a également mis en avant les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son envoyé personnel pour le Sahara marocain visant à relancer le processus politique dans l’optique d’aboutir à une solution réaliste et durable à ce différend régional, conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité.