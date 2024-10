ONU: L’Union des Comores salue la dynamique de soutien international au plan d’autonomie

mercredi, 16 octobre, 2024 à 8:57

Nations Unies (New York) – L’Union des Comores a salué, mardi à New York, la forte dynamique de soutien international à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour mettre un terme au différend régional autour du Sahara.

“Nous saluons avec enthousiasme l’élan dynamique et fort au niveau international en faveur du plan d’autonomie, avec le soutien d’une centaine de pays qui considèrent cette initiative comme une base réaliste et solide pour une solution politique” à ce conflit artificiel, a souligné mardi le représentant comorien devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU.

Il a , dans ce cadre, qualifié l’initiative marocaine de “proposition sérieuse et crédible” pour une solution de compromis et durable, d’autant plus qu’elle est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et respecte pleinement les paramètres définis par le Conseil de sécurité.

Le diplomate s’est félicité également de l’ouverture de plusieurs consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, ce qui représente, selon lui, une preuve supplémentaire de l’adhésion internationale à la stabilité et aux opportunités économiques offertes par les provinces du Sud du Royaume.

Par la même occasion, il a mis en avant les investissements “considérables” engagés par le Maroc dans ses provinces sahariennes, notant que cette dynamique témoigne de l’engagement du Royaume en faveur de l’autonomisation des populations locales sur les plans politique, économique et social.

“Ces efforts ont permis d’améliorer de manière substantielle la situation des droits de l’homme dans la région”, a-t-il dit, tout en saluant la participation active de représentants du Sahara marocain démocratiquement élus aux séminaires régionaux du C24 et à ses sessions annuelles, ainsi qu’aux tables rondes de Genève.

Après avoir exprimé le soutien ferme de son pays au processus politique mené sous l’égide exclusive du Secrétaire général de l’ONU pour parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara, le diplomate a appelé à l’accélération de la reprise des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”.

Saluant le rôle de la MINURSO dans la surveillance du cessez-le-feu, l’intervenant a aussi indiqué que le Maroc continue à respecter pleinement cet accord et à coopérer activement avec la Mission onusienne.

Il a enfin exhorté les autres parties à revenir au cessez-le-feu et à cesser toute action pouvant nuire au processus politique onusien.