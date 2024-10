ONU: Pour Saint-Christophe-et-Niévès, le plan marocain d’autonomie est “la seule solution réaliste” à la question du Sahara

mercredi, 16 octobre, 2024 à 18:53

Nations Unies (New York) – Saint-Christophe-et-Niévès a réaffirmé, à New York, son soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc ainsi qu’au plan d’autonomie comme “la seule solution réaliste” au différend régional autour du Sahara.

“L’initiative marocaine d’autonomie est la seule solution crédible, sérieuse et réaliste” au conflit artificiel sur le Sahara, a souligné mardi la représentante de Saint-Christophe-et-Niévès, devant de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, affirmant que son pays soutient le règlement de ce différend régional dans le respect de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Maroc.

La diplomate a, en outre, mis en avant les efforts déployés par le Royaume en vue de raffermir la dynamique socio-économique dans les provinces du Sud, à la faveur du nouveau modèle de développement lancé en 2015.