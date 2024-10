ONU: Le Salvador soutient les efforts du Maroc pour parvenir à une solution politique réaliste et durable à la question du Sahara

mardi, 15 octobre, 2024 à 14:46

Nations Unies (New York) – Le Salvador a réaffirmé, à New York, son soutien aux efforts déployés par le Maroc pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable au différend régional autour du Sahara marocain.

S’exprimant lundi devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, la représentante du Salvador à l’ONU a salué à cet effet l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc que le Conseil de sécurité qualifie de crédible et sérieuse dans ses résolutions adoptées depuis 2007.

La diplomate s’est, en outre, félicitée des efforts déployés par l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara visant à faciliter le processus politique mené sous l’égide exclusive du Secrétaire général des Nations Unies.