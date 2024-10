Parlement: des partis politiques saluent la teneur du Discours Royal

samedi, 12 octobre, 2024 à 20:23

Rabat – Plusieurs partis politiques ont salué la teneur du Discours adressé au Parlement par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème législature, consacré à la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

Ainsi, le Rassemblement national des indépendants (RNI) a indiqué que le Discours Royal intervient “en renforcement de la dynamique positive que connait la question du Sahara marocain”, rappelant les acquis réalisés par la diplomatie marocaine, sous la Sage Conduite de SM le Roi, qui se reflète par la succession des reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara et la poursuite de l’ouverture de consulats généraux de plusieurs pays amis et frères dans les Provinces du sud du Royaume en couronnement de la pertinence de l’Approche Royale dans la gestion de ce dossier.

Dans ce sens, le RNI a mis en avant la pertinence de la Vision Royale qui souligne l’impératif d’un surcroit de mobilisation et de vigilance de tous en vue de conforter durablement la position du Maroc et plaider la justesse de sa cause nationale en vue de contrecarrer les manœuvres des adversaires, appelant à poursuivre la coordination entre les deux chambres du Parlement afin de mettre en œuvre de manière idoine cette Vision Royale Clairvoyante.

Tout en insistant sur “la nécessité de l’adhésion de toutes les forces vives de la société, la cohésion du front interne et la poursuite de l’adhésion totale de l’ensemble des Marocains où qu’ils soient pour faire connaitre la justesse de la cause nationale”, le parti réaffirme la constance de son engagement dans cette Sincère Volonté Royale et sa volonté de redoubler d’efforts à travers la mobilisation de tous ses membres sur la voie du renforcement de l’intégrité nationale et territoriale du Maroc.

Pour sa part, le Parti de l’Istiqlal (PI) a exprimé dans un communiqué, publié à l’issue de la réunion de son comité exécutif, sa fierté de “la Vision Stratégique portée par le Discours Royal, qui trace les orientations et les choix majeurs au sujet de la question du Sahara marocain, ainsi que l’approche novatrice apportée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour poursuivre la défense de l’intégrité territoriale et renforcer la souveraineté nationale”.

A cet égard, le parti a salué les acquis importants réalisés par le Maroc, grâce à la Vision qui a transformé la diplomatie marocaine en force influente et crédible dans les foras internationaux, ajoutant qu’elle est parvenue à enclencher une dynamique soutenue et sans précédent à travers la succession des reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara et le soutien apporté par la communauté internationale et les grandes nations membres du Conseil de sécurité de l’ONU à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.

De son côté, le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a salué la teneur du Discours Royal, dans lequel le Souverain a salué les acquis continus du Maroc en matière de consécration de son intégrité territoriale.

Le parti a salué l’affirmation par SM le Roi Mohammed VI du rôle agissant de la diplomatie partisane et parlementaire pour recueillir davantage de reconnaissances en faveur de la Marocanité du Sahara et pour élargir l’appui à l’Initiative d’autonomie, en tant que seule solution à ce conflit régional.