Le partenariat judiciaire entre le Maroc, l’UE et le Conseil de l’Europe s’est ancré grâce aux réformes lancées par SM le Roi (M. Ouahbi)

lundi, 28 octobre, 2024 à 21:53

Rabat – Le partenariat judiciaire entre le Maroc, l’Union européenne (UE) et le Conseil de l’Europe s’est ancré grâce aux réformes lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à renforcer la primauté du droit et protéger les droits et les libertés, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Dans une allocution lue en son nom par le Directeur des affaires civiles et des professions juridiques et judiciaires, Rachid Wadifi, à l’occasion du lancement du programme tripartite “MA-JUST”, le ministre a indiqué que ce partenariat vise à parvenir à une justice efficace et transparente, contribuant au renforcement de la stabilité sociale et économique, à l’attraction des investissements et à la consolidation de la place du Maroc en tant que destination mondiale des investissements et des affaires.

Il a souligné, dans ce sens, que le ministère de la Justice a accordé une importance primordiale au renforcement de son partenariat stratégique le liant à l’UE et au Conseil de l’Europe, aboutissant au lancement de plusieurs programmes et projets concrets visant à développer les infrastructures judiciaires et la qualification des cadres, conformément à une vision globale de réforme ayant pour but d’accompagner les transformations sur les scènes internationale et régionale, ainsi que de renforcer du statut pionnier du Royaume dans le domaine de la justice et des droits de l’Homme.

Ce partenariat représente un engagement politique traduisant la vision qui consiste à construire un État moderne reposant sur la justice et l’équité, et se basant sur une approche globale incluant la modernisation de l’infrastructure judicaire, l’élargissement des services numériques et le renforcement des mécanismes internationaux de coopération en matière de justice, a soutenu le ministre.

De même, M. Ouahbi a relevé que le programme tripartite “MA-JUST” constitue un cadre politique reflétant la volonté politique commune de continuer à œuvrer pour la réalisation des réformes structurelles englobant l’ensemble des composantes du système de justice, notant que ce programme ne vise pas seulement à améliorer l’efficacité de la justice, mais aussi à consacrer les principes de bonne gouvernance, de reddition des comptes, ainsi que la garantie de l’égalité devant la justice et le renforcement de la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

Cofinancé par l’UE et le Conseil de l’Europe et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe, le projet “MA-JUST” vise à renforcer l’efficacité et la qualité de la justice en s’appuyant sur les instruments et les normes du Conseil de l’Europe, les outils et les méthodes de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) et les bonnes pratiques européennes pour améliorer le fonctionnement des tribunaux et la qualité du processus judiciaire.

Cette rencontre, de deux jours, vise à présenter les travaux, la méthodologie utilisée et les outils développés par la CEPEJ afin de rendre la justice plus efficace et accessible, ainsi que les étapes clés pour leur mise en œuvre dans les tribunaux marocains au sein du projet MA-JUST, envisager avec les partenaires les pistes d’actions possibles pour renforcer les actions dans les tribunaux concernés et permettre le déploiement de ces outils au niveau national à moyen terme.

Au programme de cette réunion figurent plusieurs sessions et tables rondes axées sur des thématiques essentielles pour l’amélioration du système judiciaire marocain, telles que la qualité de la justice, la gestion du temps judiciaire, la collecte et la gestion des statistiques, ainsi que l’usage de la cyberjustice et de l’intelligence artificielle.

Les discussions portent également sur les défis actuels du système judiciaire marocain, en accordant une attention particulière à la confiance des citoyens dans la justice, l’accès à la justice, la digitalisation de la justice et les réformes en cours.