La politique suivie par le Royaume sur la question du Sahara marocain se caractérise par la sagesse et la fermeté (Expert égyptien)

samedi, 12 octobre, 2024 à 22:02

Les Marocaines Mariam Bouaoud et Fatima Kettani ont remporté respectivement les Prix “Lecteur de l’année dans le monde arabe” et “Lecteur prometteur” dans le cadre de la 9e édition du concours “Aqraa”, organisé à l’initiative du Centre international Roi Abdelaziz pour la culture (Itrah) et dont les résultats ont été annoncés, samedi à Dhahran en Arabie Saoudite.