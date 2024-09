Le Port Dakhla Atlantique, la nouvelle porte de l’Afrique sur l’océan (journal serbe)

mardi, 24 septembre, 2024 à 11:27

Belgrade – Grâce à sa position géographique privilégiée, ses nombreux atouts et son important potentiel de développement, le port Dakhla Atlantique sera la nouvelle porte portuaire de l’Afrique sur l’océan, écrit, lundi, le grand tirage serbe “Politika”.

“Avec sa capacité en haute mer et son emplacement stratégique sur la côte atlantique, le port atlantique de Dakhla est bien placé pour saisir de nouvelles opportunités de trafic maritime et soutenir la croissance industrielle locale”, indique le quotidien, sous le titre “la nouvelle porte portuaire de l’Afrique sur l’océan”.

Selon la publication de référence pour les acteurs économiques serbes, le port ”pourrait bénéficier du fait que les voyages le long de la côte atlantique de l’Afrique deviennent la nouvelle norme pour une partie considérable du transport maritime commercial”.

‘’D’ici 2029, l’installation portuaire est appelée à devenir l’un des principaux ports de la côte atlantique africaine, à la faveur d’une infrastructure qui lui permettra d’accueillir une grande variété de navires et de marchandises’’, fait remarquer “Politika”, citant Nisrine Iouzzi, directrice de la Direction provisoire chargée de superviser la réalisation du port Dakhla Atlantique, relevant du ministère de l’Equipement et de l’Eau.

S’agissant des prestations du port, le quotidien relève que la structure portuaire “offrira des services de haute qualité aux navires et aux équipages tout en maintenant des performances compétitives”.

Aussi, le port de Dakhla devrait être “la principale porte d’entrée pour le transport de produits énergétiques verts”, notamment dans le cadre de l’Offre Maroc de l’Hydrogène vert, dévoilée en mars 2024, poursuit le journal, notant qu’à la faveur de cette initiative, le port offrira “des options de ravitaillement durables” le long du corridor commercial Europe-Asie.

“Ce port est également conçu pour renforcer la coopération entre le Maroc et les pays africains, notamment la région du Sahel, conformément à la Vision Royale pour l’initiative africaine transatlantique”, soutient la journaliste Tatjana Vujic Tubic, auteure de l’article, notant que le port de Dakhla est un “élément clé du Nouveau modèle de développement des provinces du sud du royaume, initié en 2013 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

Et de poursuivre que dans le cadre de la Stratégie nationale des ports 2030, élaborée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau en 2012, le port atlantique de Dakhla vise à répondre aux besoins du Maroc en matière d’infrastructures portuaires élargies et à saisir les opportunités futures du commerce international.

“L’objectif est de renforcer les relations commerciales avec les pays africains, tout en anticipant des échanges commerciaux importants avec le reste du continent, les Amériques et l’Europe”, conclut “Politika”.