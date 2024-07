Le Président du Parlement finlandais souligne les ”réformes ambitieuses’’ réalisées sous le leadership de SM le Roi

mercredi, 31 juillet, 2024 à 11:01

Helsinki – Le Président du Parlement finlandais, M. Jussi Halla-Aho, a mis en avant, mardi à Helsinki, les ‘’réformes ambitieuses’’ réalisées sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Dans une allocution lors d’une réception organisée par l’ambassadeur du Maroc à Helsinki, Mohamed Achgalou, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, M. Halla-Aho a salué ‘’les réformes sociétales mises en œuvre au Maroc dans les domaines de la santé, de l’éducation et du Code de la famille’’.

‘’Ces réformes, initiées par Sa Majesté le Roi, vont renforcer le bien-être, la cohésion, la stabilité et la résilience de la société marocaine’’, a-t-il souligné lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence du 1er vice-président du parlement estonien, M. Toomas Kivimagi, et de plusieurs personnalités du monde politique, des médias, de la culture et de l’art.

Revenant sur sa visite de travail au Maroc en mai dernier, le responsable finlandais s’est dit ‘’impressionné par le développement phénoménal’’ dans le domaine des infrastructures, notamment le port de Tanger Med, le plus grand de la Méditerranée et de l’Afrique.

Et d’ajouter que pour l’Europe, le Maroc est ‘’un partenaire clé’’ dans plusieurs domaines.

Sur le plan bilatéral, le Président du Parlement finlandais s’est félicité de ‘’l’excellence des relations de coopération entre les deux pays qui datent de 65 ans, durant lesquelles les deux nations ont forgé une relation amicale, empreinte de respect et de compréhension mutuels, profondément ancrée dans les valeurs communes, les objectifs partagés et les intérêts communs’’.