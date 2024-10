Le Président Macron devant le Parlement : Sa Majesté le Roi incarne “la continuité de l’une des plus anciennes dynasties du monde et l’un des visages de la modernité”

mardi, 29 octobre, 2024 à 15:39

Rabat – Depuis Son accession au Trône il y a plus de 25 ans, Sa Majesté le Roi Mohammed VI incarne “la continuité de l’une des plus anciennes dynasties du monde et l’un des visages de la modernité industrielle et technologique”, a déclaré S.E.M Emmanuel Macron, Président de la République française, dans un discours prononcé, mardi, devant les deux Chambres du Parlement.

“25 ans sont passés depuis que Sa Majesté est devenu le Souverain du Royaume du Maroc, incarnant la continuité de l’une des plus anciennes dynasties du monde et l’un des visages de la modernité industrielle et technologique”, a souligné le Président français, dans ce discours devant les membres des deux Chambres du Parlement, réunis dans le cadre d’une séance conjointe.

Parmi les plus anciennes monarchies du monde, a-t-il poursuivi, le Royaume du Maroc “avance avec confiance, cette confiance qu’il a en lui-même et qu’il porte en son Roi, la conscience que lui donne sa longue histoire et l’énergie d’une jeunesse nombreuse, pleinement désireuse d’accompagner son émergence”.

Il a également souligné que l’Islam de tolérance promu par Sa Majesté le Roi, Commandeur des croyants, “forme un défi à toute forme d’extrémisme”. “Cette richesse du Maroc est encore plus précieuse et digne de respect à l’heure où notre monde est déchiré par l’intolérance et par la guerre”, a-t-il dit.

“Face à nous, pour le prochain quart de siècle, se dessinent tous les enjeux et tous les possibles”, a estimé le Président français, au lendemain de la signature de la Déclaration relative au “Partenariat d’exception renforcé” entre le Royaume du Maroc et la République française.

Cette Déclaration, signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Macron, devra permettre aux deux pays de mieux répondre à l’ensemble des défis auxquels tous deux sont confrontés, en mobilisant tous les secteurs pertinents de la coopération bilatérale, régionale et internationale.

A cet égard, le Président Macron a affirmé, dans son discours, que la “vision éclairée” de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les réalisations des 25 premières années de son règne, sont “une invitation à nous tourner vers l’avenir”.

“C’est, vous l’avez compris, ce qu’à vos côtés et avec vous, je suis venu faire”, a dit M. Macron à l’adresse des membres des deux Chambres du Parlement.

“Puisse cette visite d’Etat marquer l’ouverture de ce nouveau livre dans notre longue histoire partagée, qui permettra à nos deux nations d’avancer avec détermination dans ce siècle incertain, mais qui a besoin de la richesse de notre amitié”, a plaidé M. Macron, qui effectue du 28 au 30 octobre une visite d’Etat dans le Royaume à l’invitation de SM le Roi.

“Vous êtes également les représentants d’un peuple qui a érigé, par la volonté de son Souverain, la diversité, le dialogue, la tolérance, au cœur de son identité, de ses institutions, de sa constitution”, a encore dit M. Macron devant les représentants de la Nation.