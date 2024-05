Rabat et Dakar animés d’une volonté commune de porter encore plus haut leurs relations bilatérales (ministre sénégalaise des AE)

lundi, 27 mai, 2024 à 18:59

Rabat – Le Maroc et le Sénégal sont animés d’une volonté commune de porter encore plus haut leurs relations bilatérales sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre sénégalaise de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fal.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, Mme Yassine Fal s’est félicitée de la dynamique de la coopération bilatérale et de la volonté réaffirmée par SM le Roi et le président sénégalais de consolider les relations multiséculaires d’amitié et de fraternité entre les gouvernements et les peuples sénégalais et marocains.

La cheffe de la diplomatie sénégalaise s’est, de même, réjouie de l’engagement commun des deux deux pays à inscrire leur collaboration dans la même dynamique constante de dialogue et de concertation, soulignant que sa visite au Maroc, la première dans un pays étranger à titre bilatéral, “témoigne au plus haut niveau de l’importance que le Sénégal accorde aux relations avec le Maroc”.

Elle a, dans ce sens, salué l’esprit de concertation entre le Sénégal et le Maroc sur les questions régionales et internationales.

Mme Yassine Fal a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour la participation, sur Hautes instructions Royales, d’une forte délégation de haut niveau à la cérémonie d’investiture du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

La ministre sénégalaise a, par ailleurs, indiqué que son pays souhaite tirer profit de l’expérience du Maroc dans différents domaines, notamment en matière de développement humain, de relèvement du plateau sanitaire, du renforcement de la scolarité des enfants et du succès reconnu au niveau mondial du Maroc dans le domaine de l’artisanat.