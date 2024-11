La réforme des instances dédiées aux MRE, une “avancée historique” (Association maroco-suisse)

samedi, 9 novembre, 2024 à 14:03

Genève – La création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger et la refonte du Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger, annoncées par SM le Roi Mohammed VI dans le discours prononcé à l’occasion du 49è anniversaire de la Marche Verte, représentent “une avancée historique” qui permettra de mieux répondre aux attentes des Marocains du Monde, a affirmé Mme Ichrak Bennani, présidente d’une association maroco-suisse.

“Ce nouveau cadre institutionnel offre à la diaspora marocaine une plateforme sans précédent pour contribuer au développement de notre nation et renforcer nos liens culturels et économiques avec le Maroc”, a souligné Mme Bennani dans une déclaration à la MAP.

“Avec ce nouveau cadre, notre capacité d’action concrète et de sensibilisation est renforcée. En tant qu’association, nous voyons ici une ouverture vers de nouvelles collaborations pour maximiser l’impact social et économique de nos projets”, a relevé la dirigeante de l’association Damane, association active dans l’accompagnement des entrepreneurs marocains basés en Suisse, avec un focus particulier sur les projets dirigés par et pour les femmes.

Et d’ajouter que cette refonte institutionnelle représente “une opportunité unique” qui permet de mieux répondre aux attentes des Marocains du Monde et de valoriser les compétences marocaines à l’international.

Au-delà de la Haute Sollicitude dont le Souverain a toujours entouré la diaspora marocaine, le discours de Sa Majesté le Roi “résonne profondément au sein de la communauté marocaine en Suisse”, a-t-elle affirmé.