Révolution du Roi et du Peuple : Une épopée glorieuse de la lutte contre l’oppression coloniale et l’atteinte aux constantes du Royaume (Fondation Zerkṭouni)

mardi, 20 août, 2024 à 14:03

Casablanca – La Révolution du Roi et du Peuple représente une glorieuse épopée nationale de la lutte contre l’oppression coloniale et les desseins malveillants attentant aux symboles du Royaume et à son intégrité territoriale, a affirmé le président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, Abdelkrim Zerktouni.

Dans une allocution de la Fondation à l’occasion du 71è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, M. Zerktouni a souligné que “la révolution du Roi et du Peuple marque le retour collectif à la lutte armée et à la mise en place des conditions nécessaires pour la réussite de la résistance, qui s’est rapidement répandue à travers tout le pays, se transformant en une force déchaînée contre l’injustice coloniale et ses desseins visant les symboles sacrés de la nation”.

L’exile forcé du Sultan Mohammed Ben Youssef, le 20 août 1953, a consolidé les bases de l’unité entre la monarchie et le peuple, en les unissant dans une lutte commune selon une vision partagée, a indiqué Abdelkrim Zerktouni, notant que la lutte nationale a fait preuve d’une symbiose exceptionnelle entre une Institution Royale nationale, fidèle à sa cause, et les organisations de résistance armée qui ont fait de la personne du Sultan Mohammed Ben Youssef un symbole fédérateur.

Et de souligner : “La force de l’unité et du lien étroit entre la sacralité des liens de fidélité à l’Institution Royale et la légitimité d’exiger le départ du colonialisme était l’une des spécificités marquantes de la lutte de libération marocaine, façonnant ainsi notre identité de lutte unique et notre action aux plans régional et international”.

Cette année, a fait savoir le fils du martyr Mohamed Zerktouni, “nous célébrons l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, à un moment où notre pays connaît une revitalisation et des transformations audacieuses, grâce aux projets pionniers lancés sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Parmi les réalisations les plus dignes de fierté figurent les succès diplomatiques engrangés en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume, en plus des programmes de développement économique et humain et des infrastructures structurantes réalisées dans les provinces du sud.

Ce grand succès dans la gestion du dossier de l’intégrité territoriale du Royaume est lié à deux facteurs : la force et la constance des actions et initiatives menées par le Souverain d’une part, et la solidité du consensus national sur cette question d’autre part, lesquels facteurs sont issus des leçons tirées de la glorieuse Révolution du Roi et du Peuple, a-t-il souligné.

M. Zerktouni a conclu que la Révolution du Roi et du Peuple n’était plus un simple événement du passé, mais s’était transformée en un chemin renouvelé et éternel, de défense des constantes de cette grande patrie.