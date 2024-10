Le Sahara au cœur des initiatives continentales stratégiques lancées par SM le Roi Mohammed VI (journal italien)

dimanche, 13 octobre, 2024 à 11:26

Rome – Le Sahara est au cœur des initiatives continentales stratégiques lancées par SM le Roi Mohammed VI dans le cadre d’une approche Royale fondée sur une vision claire et constante qui guide l’action du Maroc, écrit samedi le journal italien “Giornale diplomatico”.

“Assurément, le Sahara est au cœur des initiatives continentales stratégiques lancées par SM le Roi Mohammed VI”, indique le média, citant notamment le gazoduc Nigeria-Maroc et l’initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Sous le titre “Sahara : l’heure de la mobilisation”, la publication note qu’il s’agit d’”une action déterminée et sereine” en dépit d’un contexte international complexe.

Le journal souligne qu’au sujet du dossier de l’intégrité territoriale du Maroc, le Royaume a imprimé une nouvelle dynamique de changement qui se déploie à l’échelle internationale.

Cette dynamique concerne plusieurs volets portant notamment sur le développement social, économique et culturel qui conforte la position des provinces du sud “comme axe de communication et d’échange entre le Maroc et sa profondeur africaine”, indique le journal.

Les résultats de cette approche sont aujourd’hui palpables, en témoignent “l’érosion de la thèse séparatiste” qui se poursuit sur la scène internationale, plus d’une centaine de pays dans le monde soutenant la souveraineté du Maroc, dont la majorité sont en Afrique.

En Europe, un large soutien au plan marocain d’autonomie est enregistré ces dernières années, dont la majorité des pays membres de l’Union européenne, fait remarquer la publication, rappelant l’ouverture par plusieurs pays de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

Le quotidien met en avant, dans ce sens, le soutien franc à la marocanité du Sahara exprimé par plusieurs grandes puissances notamment la France qui appuie l’intégrité territoriale du Royaume et considère le plan d’autonomie comme seule base pour le règlement de ce conflit régional créé autour de l’intégrité territoriale du Maroc, aux côtés des Etats-Unis et de l’Espagne, entre autres.

Cette dynamique internationale concerne tous les continents, allant de l’Afrique à l’Europe, en passant par le monde arabe, l’Amérique du Nord et du Sud, ainsi que l’Asie, précise le quotidien italien.