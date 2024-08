Sahara marocain : Pour un député péruvien, la position officielle de la France, un “game-changer”

vendredi, 2 août, 2024 à 20:32

Lima – Le député péruvien et ancien président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès du Pérou, Ernesto Bustamante, a estimé que la nouvelle position de la France, qui “joue un rôle très actif dans de nombreux forums internationaux, notamment aux Nations Unies”, est un “game changer” dans le dossier du Sahara marocain.

“La France et les États-Unis sont deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et soutiennent le plan marocain (d’autonomie). Naturellement, la position de la France est un game-changer”, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le Président français, M. Emmanuel Macron a annoncé officiellement au Souverain qu’il “considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”, tout en soulignant le soutien de la France au plan marocain d’autonomie comme “la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies”.

Le député péruvien a relevé que le plan marocain d’autonomie s’impose sur la scène internationale comme “l’option la plus sûre, la plus saine et véritablement la seule solution, d’un point de vue pratique, pour la région”.

Rappelant que le Conseil de sécurité de l’ONU va réexaminer la question du Sahara marocain en octobre prochain, M. Bustamante a fait remarquer que la présence de la France comme l’un des soutiens au plan marocain d’autonomie est très importante, en ce sens qu’elle consacre la souveraineté du Maroc sur son Sahara.