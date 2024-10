Sahara marocain: le Discours Royal marqué par la clarté et la fermeté (politologue brésilien)

lundi, 14 octobre, 2024 à 18:09

Brasilia – Le discours adressé au Parlement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année législative, est empreint de “clarté” et de “fermeté” au sujet de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de son intégrité territoriale, a souligné le politologue brésilien Luiz Afonso Costa de Medeiros.

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI a prononcé un discours historique d’une grande clarté, réaffirmant les droits légitimes et historiques du Maroc sur son Sahara », a indiqué cet expert en relations internationales dans une déclaration à la MAP.

Selon M. Medeiros, il s’agit d’un tournant non seulement dans la politique intérieure du Royaume, mais également dans sa politique étrangère, du fait que ce discours a mis en lumière les acquis engrangés dans l’affaire du Sahara marocain, tout en traçant la voie pour consolider durablement la position juste du Royaume.

Il a à cet égard souligné le soutien de pays influents, tels que la France et les États-Unis, à la marocanité du Sahara, ajoutant que ce soutien significatif exprimé par plusieurs autres pays arabes, africains et européens s’est notamment traduit par l’ouverture de consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

« Le Maroc a adopté une démarche habile, passant d’une approche réactive à une stratégie proactive», a relevé le politologue, notant que le Royaume, sous le leadership de SM le Roi, défend fermement son intégrité territoriale et la prééminence de l’initiative d’autonomie comme unique solution pour le règlement de ce différend régional.

Partant de ce constat, M. Medeiros a rappelé que le Maroc a mené, au fil des ans, une série d’actions politiques et diplomatiques pour défendre sa pleine souveraineté sur son Sahara, tout en veillant à toujours faire valoir ses droits incontestables sur cette partie de son territoire.