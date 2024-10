Sahara marocain: l’approche Royale visionnaire renforce la conviction sur la scène internationale quant à la justesse de la cause nationale (intellectuel bahreïni)

dimanche, 13 octobre, 2024 à 13:46

Abou Dhabi – L’approche sage adoptée par le Maroc dans la gestion du dossier du Sahara, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, renforce la conviction des peuples et des dirigeants de par le monde quant à la justesse de sa première cause, a affirmé l’intellectuel bahreïni, Nooh Khalifa.

La question du Sahara connaît un élan sans précédent sur la scène internationale, à la faveur de la vision clairvoyante du Souverain, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, mettant en avant le soutien grandissant apporté par plusieurs pays à l’initiative d’autonomie en tant qu’unique solution réaliste sous souveraineté marocaine à ce différend régional artificiel.

L’intellectuel bahreïni a aussi relevé que le discours adressé par Sa Majesté le Roi à l’occasion de l’ouverture de la 1re session de la 4e année législative de la 11e Législature a mis en lumière la dynamique positive que connaît le dossier du Sahara marocain et les victoires diplomatiques engrangées par le Royaume dans la défense de son intégrité territoriale, soulignant la nécessité de poursuivre la mobilisation pour mettre en échec les manœuvres des ennemis et faire prévaloir la justesse et la pertinence de la position du Maroc sur ce dossier.

Il a aussi affirmé que Sa Majesté le Roi a tenu à rappeler le soutien franc de la France à la marocanité du Sahara, relevant que cette position, qui vient s’ajouter au soutien exprimé par d’autres pays influents, constitue une évolution remarquable favorisant une position onusienne claire et sans équivoque au sujet de ce différend régional artificiel.

Sur un autre registre, l’intellectuel bahreïni a indiqué que sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les provinces du sud du Royaume connaissent un développement remarquable dans tous les domaines socio-économiques, de même qu’elles sont devenues un hub pour les projets de développement et d’investissements étrangers.