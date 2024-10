Sahara marocain: les acquis réalisés par le Maroc sont le résultat des efforts soutenus du Royaume sous le leadership de SM le Roi (politique chilienne)

samedi, 12 octobre, 2024 à 13:07

SM le Roi Mohammed VI a montré le cap afin d’avancer vers un soutien universel à l’intégrité territoriale du Maroc, en usant de la persuasion avec les arguments politiques, juridiques, spirituels et historiques qui prouvent la justesse de la cause marocaine, a affirmé l’universitaire et historien paraguayen Luis Aguero Wagner.