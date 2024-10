Sahara marocain : les percées de la diplomatie Royale saluées par un géopolitologue brésilien

dimanche, 13 octobre, 2024 à 12:10

Brasilia – Les percées de la diplomatie de SM le Roi Mohammed VI, qui ont conduit au soutien franc exprimé par plusieurs puissances mondiales à la souveraineté légitime du Royaume sur son Sahara, sont impressionnants et confortent la position juste du Royaume en tant qu’acteur régional agissant, a affirmé le géopolitologue brésilien Fabio Albergaria de Queiroz.

Le Discours de Sa Majesté le Roi à l’ouverture de la session parlementaire d’automne reflète cette approche diplomatique réaliste et pragmatique face aux défis persistants, a ajouté M. Queiroz dans une déclaration à la MAP, soulignant que le Maroc a engrangé de grands acquis dans l’affaire du Sahara, grâce à une diplomatie forte et active sur la scène internationale.

Ce professeur de relations internationales et de géopolitique à l’École supérieure de défense au Brésil, qui réagissait au Discours Royal, a relevé que la vision géopolitique pragmatique de Sa Majesté le Roi consolide la position du Maroc en tant que leader régional, tout en inaugurant une nouvelle ère dans les relations internationales qui bénéficierait à l’ensemble de la région.

Mettant en relief la pertinence du plan marocain d’autonomie, qui a reçu le soutien de pays influents tels que les États-Unis, l’Espagne et tout récemment la France, il a souligné que cette initiative constitue l’unique solution crédible et réaliste pour résoudre ce différend régional.

M. Queiroz a souligné que son pays, qui considère de plus en plus le Maroc comme un partenaire stratégique avec des intérêts alignés, a franchi une nouvelle étape lors de la récente visite au Royaume du ministre brésilien des Affaires étrangères, rappelant que, dans une déclaration conjointe, le Brésil s’est félicité des efforts sérieux et crédibles du Royaume pour aller de l’avant vers un règlement du différend autour du Sahara marocain, dans le cadre de l’initiative d’autonomie présentée en 2007.

Le géopolitologue brésilien a également relevé que les percées de la diplomatie marocaine se manifestent à travers une série de projets et d’initiatives lancés par SM le Roi, comme le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, le Processus des Etats Atlantiques Africains, ainsi que l’Initiative visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Le Maroc cherche à consolider sa stature comme un acteur majeur dans l’espace atlantique, a précisé M. Queiroz, notant que sa position géographique stratégique, associée à une infrastructure portuaire moderne, fait du Royaume un hub commercial capable de relier les Amériques, l’Afrique et l’Europe.

A la faveur de ces initiatives stratégiques, le Maroc aspire à faire de l’espace africain atlantique une zone de développement, de sécurité et de stabilité afin de répondre aux défis communs et d’inaugurer une nouvelle ère de coopération multiforme, a-t-il conclu.