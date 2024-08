Sahara marocain : la position de la France est “judicieuse” (politologue brésilien)

lundi, 5 août, 2024 à 21:38

Brasilia – Le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, exprimé officiellement par le président Emmanuel Macron, constitue une décision “judicieuse”, a souligné le politologue brésilien Marcus Vinicius de Freitas.

Par ce soutien, Paris “adopte une position plus décisive pour le règlement de ce différend qui dure depuis des décennies et qui doit être résolu pour davantage de prospérité et de développement dans la région”, a affirmé cet expert en géopolitique et en relations internationales dans une déclaration à la MAP.

La France, par cette nouvelle position, emboîte le pas à d’autres pays, tels que l’Espagne et les États-Unis, sans oublier les pays africains qui ont ouvert des représentations diplomatiques dans les provinces du Sud.

“Il s’agit donc d’un changement judicieux en soutenant la position de Rabat”, a-t-il dit, insistant sur l’impératif d’un règlement définitif de ce conflit pour un développement socio-économique durable dans la région.

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le président français, M. Emmanuel Macron, a annoncé officiellement au Souverain qu’il “considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Pour la France, a aussi affirmé M. Macron, “l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant”.