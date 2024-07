Sahara marocain: la position de la France marque un “tournant majeur” dans la dynamique internationale entourant ce dossier (Expert)

mercredi, 31 juillet, 2024 à 20:23

Rabat – La décision de la France soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara marque un “tournant stratégique majeur” dans la dynamique internationale entourant ce dossier, a estimé Cherkaoui Roudani, expert en géostratégie et sécurité.

“Il ne fait aucun doute que la position de la France, membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, marque une avancée d’une importance capitale consacrant la souveraineté marocaine sur le Sahara”, a indiqué M. Roudani dans une déclaration à la MAP.

Avec cette nouvelle position, la France apporte “une légitimité accrue et un poids supplémentaire à la discussion, offrant ainsi un nouvel élan aux efforts internationaux pour résoudre ce différend artificiel de manière définitive”, a-t-il dit, notant que le soutien français vient renforcer une dynamique internationale croissante en faveur de cette cause.

Cette décision, explique l’expert et universitaire marocain, repose sur une analyse minutieuse et une évaluation stratégique approfondie de la part de la France, prenant en compte non seulement les aspects juridiques et historiques du dossier dont elle est témoin, mais aussi les implications géopolitiques et régionales.

Et M. Roudani de souligner que Paris balise la voie à “une réévaluation des politiques internationales concernant le Sahara marocain, incitant d’autres membres de la communauté internationale à examiner et éventuellement aligner leurs positions en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc”.

La position de la France, “pays qui a assez de recul historique et de connaissance du dossier, est un game-changer dans ce dossier”, soutient encore l’expert en géostratégie.

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le Président français a annoncé officiellement au Souverain qu’il “considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Dans ce même message, le chef de l’Etat français assure Sa Majesté le Roi de “l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume” et que son pays “entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international”.