Sahara: Sainte-Lucie réitère son soutien au plan d’autonomie, la “solution de compromis”

mercredi, 16 octobre, 2024 à 8:42

Nations Unies (New York) – Sainte-Lucie a réaffirmé, mardi à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme “la solution de compromis” au différend régional autour du Sahara marocain.

Intervenant devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant de Sainte-Lucie, Carlton Ronnie Henry, a souligné que cette initiative, qualifiée de sérieuse et crédible dans les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007, est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale.

Il a, dans ce cadre, appelé à la reprise du processus des tables rondes avec les mêmes participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, et ce conformément à aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la 2703.

Réitérant le soutien à une solution juste et mutuellement acceptable entre les parties à travers le dialogue, le diplomate a indiqué que son pays appuie les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel visant à faciliter le processus politique en cours.