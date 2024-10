Sahara: La Sierra Leone renouvelle son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

mardi, 15 octobre, 2024 à 15:50

Nations Unies (New York) – La Sierra Leone a réaffirmé, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara.

Intervenant lors d’une réunion de la Commission tenue lundi à New York, le représentant permanent adjoint de la Sierra Leone à l’ONU, l’ambassadeur Amara Sowa a souligné que son pays soutient l’initiative d’autonomie que le Conseil de sécurité qualifie de sérieuse et crédible dans ses résolutions successives depuis 2007.

Le diplomate sierra-léonais s’est félicité du développement socio-économique et infrastructurel en cours dans les provinces du Sud du Royaume, soulignant que cette dynamique a favorisé l’autonomisation des populations locales et l’amélioration de l’indice de développement humain dans la région.

M. Sowa a, par ailleurs, exprimé le soutien indéfectible de son pays au processus politique mené sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU, avec la facilitation de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et de compromis.

Dans ce contexte, le diplomate a souligné que la Sierra Leone soutient la reprise du processus des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité, estimant que ce processus permettra d’améliorer la communication et conduira à un règlement pacifique de ce différend régional.

Il a, en outre, salué le rôle des Commissions régionales du Conseil national des droits de l’homme à Laâyoune et Dakhla, ainsi que l’interaction du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, comme souligné dans la résolution 2703 du Conseil de sécurité.

Il a, de même, exprimé le soutien de son pays à la MINURSO et sa contribution à la création et au maintien du calme et de la stabilité dans la région, en soulignant la nécessité de continuer à appuyer la Mission dans l’exercice de ses fonctions de surveillance du cessez-le-feu, comme le prévoit la résolution 2703 du Conseil de sécurité. Le diplomate a aussi salué la coopération continue du Maroc avec la Mission onusienne.

L’ambassadeur a, par la même, appelé au respect de l’accord de cessez-le-feu, notant que toute renonciation à cet accord est une violation des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et une entrave à la reprise du processus politique.

Et de conclure en invitant toutes les parties à s’engager de bonne foi et dans un esprit de compromis, dans le processus politique mené sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU.