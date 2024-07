La saisine Royale réaffirme l’attachement de SM le Roi à une réforme garantissant les droits de toutes les composantes de la famille (militante)

jeudi, 4 juillet, 2024 à 13:42

Rabat – La saisine Royale du Conseil supérieur des Oulémas au sujet de certaines propositions à caractère religieux, portées à la Haute appréciation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par l’Instance chargée de la révision du Code de la Famille, réaffirme l’attachement du Souverain à une réforme garantissant les droits de l’ensemble des composantes de la famille, en tenant compte des vertus de l’Ijtihad au service de la société toute entière, a indiqué Atika Ellouaziri, avocate et militante des droits de l’Homme.

Dans une déclaration à la MAP, elle a relevé que la saisine Royale du Conseil supérieur des Oulémas s’inscrit dans le cadre des prérogatives constitutionnelles de cette institution, habilitée à titre exclusif à émettre des Fatwas sur la base des principes de l’ouverture et de l’Ijtihad constructif.

Mme Ellouaziri a ajouté que la saisine Royale comporte des Orientations claires pour le Conseil supérieur des Oulémas dans la perspective d’aboutir à des solutions novatrices, conformes à l’esprit de la Charia et visant à garantir justice et équité entre les composantes de la famille, afin d’accompagner les évolutions sociétales à la lumière de la contribution des femmes au développement de la famille et de la société.

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Conseil supérieur des Oulémas, a bien voulu donner Ses Hautes Directives audit Conseil, pour examiner certaines questions contenues dans les propositions de l’Instance chargée de la révision du Code de la Famille, en se référant aux principes et préceptes de la sainte religion de l’Islam et ses finalités, et pour soumettre une Fatwa à leur sujet à la Haute Appréciation du Souverain.