Le SG de l’OCDE se félicite du partenariat “très fort” avec le Maroc

mercredi, 11 septembre, 2024 à 13:56

Rabat – Le Secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), Mathias Cormann, s’est félicité, mercredi à Rabat, du partenariat “très fort” liant cette organisation internationale avec le Maroc.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, M. Cormann a mis l’accent sur l’appui de l’OCDE à “l’agenda des réformes structurelles” mené dans le Royaume, citant à cet égard les études économiques et la collaboration des Programmes OCDE-Maroc.

Il a, dans ce sens, réitéré le soutien de l’OCDE aux efforts du gouvernement visant à améliorer la croissance économique et le niveau de vie des Marocains, tout en se réjouissant des opportunités offertes pour renforcer davantage le partenariat entre l’OCDE et le Maroc “avec le protocole d’accord qui va organiser la collaboration pour les années à venir.”

Les entretiens du Secrétaire général de l’OCDE avec le Chef du gouvernement ont porté sur la coopération permanente et fructueuse entre le Royaume du Maroc et cette organisation internationale.

La rencontre a été l’occasion d’annoncer la clôture du Programme – pays II entre le Maroc et l’OCDE, portant sur le renforcement de l’accompagnement, le partenariat et la coopération dans la mise en œuvre d’une série de réformes structurantes en matière de gouvernance publique, d’économie et d’investissement, d’intégration sociale et de développement territorial, à travers la mise en place de davantage de bonnes pratiques adoptées par l’organisation.