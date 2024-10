SM le Roi montre le cap pour un soutien universel à l’intégrité territoriale du Maroc (universitaire paraguayen)

samedi, 12 octobre, 2024 à 13:07

Asuncion – SM le Roi Mohammed VI a montré le cap afin d’avancer vers un soutien universel à l’intégrité territoriale du Maroc, en usant de la persuasion avec les arguments politiques, juridiques, spirituels et historiques qui prouvent la justesse de la cause marocaine, a affirmé l’universitaire et historien paraguayen Luis Aguero Wagner.

«Le cap montré par SM le Roi Mohammed VI, qui est celui de la persuasion avec des arguments de poids adossés à des raisons politiques, juridiques, spirituelles et historiques, constitue le véritable chemin pour un soutien universel de l’intégrité territoriale du Maroc », a déclaré à la MAP Luis Aguero Wagner.

« Une fois de plus, la grande capacité de discernement du Souverain est incontestable, en particulier à travers l’appel, lancé dans Son discours, à la mobilisation et à la vigilance nécessaires pour renforcer la position du Royaume », a poursuivi ce professeur d’histoire à l’Institut de l’Armée de l’Air paraguayenne.

Il a notamment mis l’accent sur l’appel du Souverain pour insister sur « la justesse de la souveraineté marocaine sur son Sahara ancestral et que les adversaires historiques du Maroc, dans leur empressement séparatiste, ont toujours cherché à dévaloriser et à déformer ».

SM le Roi a également invité à « exposer de manière pacifique les raisons valides aux pays qui restent encore du mauvais côté de l’histoire quand il s’agit de la question du Sahara marocain », a conclu l’universitaire paraguayen.