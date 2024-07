Le soutien du chef de l’Etat français à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est «clair, irréversible et va dans le bon sens» (Universitaire français)

mercredi, 31 juillet, 2024 à 10:42

Paris – Le soutien du chef de l’Etat français, M. Emmanuel Macron à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est «clair, irréversible et va dans le bon sens», a souligné Jérôme Besnard, professeur de droit à l’université de Paris cité.

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le Président français a annoncé officiellement au Souverain qu’il “considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”, a indiqué mardi le Cabinet Royal dans un communiqué.

Pour M. Besnard, cette position de la France, qui rend justice au Royaume du Maroc et à ses Souverains «puisque la situation actuelle est une conséquence des erreurs de la politique coloniale en matière de délimitation des frontières (…) va aider au règlement définitif d’un des plus vieux conflits internationaux encore débattu à l’ONU».

Et d’ajouter que ce soutien de la France va «jeter les bases d’une coopération économique et sécuritaire renforcée entre les pays de l’Union européenne et le Maroc».