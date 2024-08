Stress hydrique : le Discours Royal offre “une perspective visionnaire” (expert brésilien)

jeudi, 8 août, 2024 à 19:39

Brasilia – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône offre “une perspective visionnaire” pour faire face à la problématique du stress hydrique à laquelle le Maroc est confronté depuis des années, a affirmé l’expert brésilien en géopolitique et relations internationales, Marcus Vinicius de Freitas.

“La vision de Sa Majesté le Roi est claire et pertinente au sujet de la problématique de l’eau, sa rareté et l’optimisation de son utilisation”, a ajouté M. de Freitas dans une déclaration à la MAP.

En plus d’être essentielle à l’existence humaine à un moment où l’insécurité alimentaire est une question pressante à l’échelle internationale, l’eau joue un rôle fondamental dans plusieurs secteurs d’activité, a-t-il rappelé.

De l’avis de cet expert, le souci d’assurer une interconnexion entre les bassins hydrauliques pour une meilleure distribution de l’eau reflète les préoccupations du Royaume à garantir un approvisionnement continu en eau potable et d’irrigation.

M. de Freitas a également souligné que le chantier de développement des stations de dessalement de l’eau de mer lancé par le Maroc est extrêmement pertinent, en raison de la rareté de cette ressource vitale, relevant l’importance de ce genre de projets pour tout pays, en misant sur les investissements dans les nouvelles technologies dédiées.

A ce propos, l’expert brésilien a estimé que la coopération entre le Maroc et le Brésil, doté de l’un des plus longs littoraux au monde, pourrait être “révolutionnaire”, en particulier en matière de développement de l’industrie du dessalement.

“Le Brésil, qui possède d’énormes quantités d’eau potable, est également confronté au problème de la rareté de cette denrée dans certaines régions. L’échange d’expériences avec le Maroc peut aider le pays en vue d’une utilisation optimale, rationnelle et durable des ressources existantes”, a-t-il dit.

Et de conclure que les deux pays peuvent enrichir le débat mondial sur la préservation et la gestion efficace des ressources en eau, notamment dans les régions où elles sont abondantes ou se font de plus en plus rares.