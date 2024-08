Taounate: la Grâce Royale à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple mettra la province sur la bonne voie du développement (responsables locaux)

vendredi, 23 août, 2024 à 12:46

Taounate – La Grâce accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, permettra de mettre la province de Taounate sur la bonne voie du développement et d’assurer l’inclusion de l’ensemble des habitants de la région, ont indiqué deux responsables locaux.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont souligné que cette noble initiative Royale permettra de lever un véritable obstacle au développement de la région, tout en améliorant les conditions de vie de sa population, ainsi que de renforcer l’adhésion de l’ensemble des acteurs au processus de développement et à la vie associative, culturelle et sportive.

Dans ce sens, le président de la commune Tamedit relevant du caïdat de Mernissa (province de Taounate), Hmidou Akaaboune, a déclaré que cette noble initiative Royale met du baume au cœur de la population locale et lui donne espoir pour un avenir meilleur, notamment les personnes poursuivies dans des affaires liées à la culture du cannabis et leurs familles.

M. Akaaboune a également indiqué que ces personnes étaient confrontées à diverses difficultés liées aux démarches administratives, en raison des poursuites judiciaires engagées à leur encontre, ajoutant que ces personnes recherchées étaient parfois dans l’impossibilité de quitter leurs communes.

Selon le responsable local, cette situation constituait à la fois un véritable obstacle au développement de la région et à l’amélioration des conditions de vie de sa population et une entrave à la participation équitable à la dynamique collective du développement.

De son côté, le président de la commune de Ratba, relevant de la province de Taounate, Abdelaziz Abousalim, a soutenu que cette initiative Royale constitue un véritable réconfort pour les habitants de la commune, la province et la région du Nord dans son ensemble, d’autant plus que les personnes concernées et leurs familles pourront réintégrer la vie associative, culturelle et sportive après en avoir été exclues pendant une longue période.

La Grâce Royale vient renforcer divers projets de développement dans la région, notamment les routes, les écoles et les installations, a-t-il noté, saluant la coopération positive et l’interaction continue avec les cadres de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, ainsi que le rôle qu’ils jouent dans l’accompagnement du chantier de légalisation.

À l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, Sa Majesté le Roi a accordé Sa grâce à 4 831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis et qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la grâce.