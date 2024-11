La vision sage de SM le Roi confère au Maroc une réputation d’acteur fiable et crédible (débat à Asuncion)

dimanche, 10 novembre, 2024 à 17:40

Asuncion – Les participants à un débat à Asuncion sur les derniers développements de la question du Sahara ont souligné « la vision sage et ambitieuse de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui confère au Maroc une réputation d’acteur fiable et crédible, ce qui renforce la légitimité de la position marocaine » sur cette question.

Lors de ce débat organisé par l’ambassade du Maroc dans la capitale paraguayenne et auquel ont été conviés les représentants des médias les plus influents du pays, les participants ont unanimement salué « le rôle de leader que joue le Maroc pour le développement et la stabilité de la région ».

Ils ont notamment mis en exergue les soutiens croissants à la souveraineté du Maroc sur cette région, citant notamment les positions des États-Unis, de l’Espagne et de la France comme exemples saillants.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Asuncion, M. Badreddine Abdelmoumni, a exposé devant l’auditoire les développements les plus récents de la question du Sahara, en mettant en avant les messages forts du discours de SM le Roi Mohammed VI à ce sujet.

Le diplomate marocain a évoqué les projets de développement majeurs dans cette région stratégique du Maroc et dans le pays en général. Ces initiatives, a-t-il précisé, visent à transformer la région en un véritable hub de développement et une plateforme pour les investissements et le commerce international, reliant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine.

L’ambassade du Maroc à Asuncion organise chaque année, à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte, des rencontres rassemblant des invités de divers horizons. Ont été conviés aux débats des années précédentes, des ministres, des parlementaires et de hauts responsables politiques. En 2023, l’invité d’honneur était le président de la Chambre des Députés.

Cette année, outre les journalistes représentant les principaux médias audiovisuels et écrits du pays, était présent au débat le président de l’Association des journalistes latino-américains amis du Maroc.

Par ailleurs, le diplomate marocain a été invité à une célèbre émission de la télévision paraguayenne, animée par le journaliste Bruno Masi, une figure emblématique du champ médiatique dans ce pays, pour débattre de la question du Sahara et des préparatifs pour le Mondial 2030 ainsi que d’autres sujets d’intérêt.