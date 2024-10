Al Hoceima: Une conférence met en avant l’importance de l’autonomisation économique des femmes rurales

mercredi, 16 octobre, 2024 à 17:42

Al Hoceima – L’Association Rif pour la culture, le développement, le travail social et la protection de la famille et de l’enfance a organisé, mardi à Arbiaa Taourirt (province d’Al Hoceima) une conférence sur “l’autonomisation économique en tant que levier pour améliorer la condition des femmes rurales”, à l’occasion de la Journée internationale des femmes rurales.

Organisée en partenariat avec la délégation provinciale de l’Entraide Nationale (EN) à Al Hoceima et l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette conférence a été marquée par une présentation du programme “GISSR pour l’Autonomisation et le Leadership”, par le délégué provincial de l’EN, Driss El Alami.

Ce programme, destiné aux femmes et aux filles en situation de précarité, vise à faciliter aux femmes l’accès au marché du travail et à développer l’entrepreneuriat féminin à travers un accompagnement, des formations et un soutien aux projets.

M. El Alami a également présenté le programme de qualification professionnelle destiné aux femmes et aux jeunes filles ayant abandonné l’école, en particulier en milieu rural, qui propose des formations dans divers métiers, un accompagnement pour la création de coopératives ou pour l’entrepreneuriat, ainsi que des actions visant à faciliter l’intégration des diplômées des centres d’éducation et de formation sur le marché du travail.

De son côté, le chef de service de l’accompagnement des investisseurs à l’annexe d’Al Hoceima du Centre Régional d’Investissement Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), Naoufal Elmaadioui, a mis en avant le rôle du CRI dans l’accompagnement des porteurs de projets et les mécanismes de financement disponibles, précisant que le Centre soutient les porteurs de projets durant toutes les étapes, du choix de l’idée jusqu’à la réalisation du projet.

Le CRI aide également à la création d’entreprises et à l’accès au foncier public, en plus de fournir des informations sur les programmes de soutien et de financement, a-t-il poursuivi, ajoutant que des formations régulières sont également organisées dans le cadre du programme “Invest Tangier Academy” pour les porteurs de projets, afin de promouvoir l’entrepreneuriat dans la province et d’améliorer l’écosystème entrepreneurial et les opportunités d’investissement.

Tamimount Azahriou, cadre à l’Agence de Développement Social (ADS), a quant à elle, mis en avant l’importance de la Journée internationale des femmes rurales ainsi que le rôle crucial de ces femmes dans la dynamique économique, rappelant également les défis auxquels sont confrontées les femmes rurales, notamment le manque de services de santé, d’éducation et de protection sociale.

Elle a également évoqué les efforts déployés par l’Etat pour améliorer la situation des femmes, en intégrant l’approche genre dans les programmes et projets de développement, citant en particulier le programme “GISSR pour l’Autonomisation et le Leadership”, mis en œuvre par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille en partenariat avec l’ADS.