Culture du cannabis : la Grâce Royale est animée d’une double finalité humaine et sociale (acteur associatif)

jeudi, 22 août, 2024 à 20:56

Al-Hoceima – La Grâce que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, est animée d’une double finalité à portées humaine et sociale, a indiqué Mohamed About, président de l’association “Rabitat Jibaal Sanhaja”.

Cet acte Royal revêt une finalité humaine visant à préserver la dignité des cultivateurs locaux, et une autre sociale jetant les bases d’une économie juste et équitable qui profite à la région entière, a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.

Et d’ajouter que son association, dont la mission est de promouvoir les intérêts socio-culturels des habitants des zones rurales du Rif, se félicite, à l’instar des autres associations de la province, de cette Haute initiative Royale, et reste disposée à contribuer à la réalisation du développement global de la région et de ses habitants.

A cet égard, M. About a souligné l’importance de l’accompagnement des populations concernées en vue de leur intégration dans le tissu économique formel et structuré à travers la création d’activités génératrices de revenus en phase avec les besoins et les atouts de la région.