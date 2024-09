Douar Shems’y, havre d’espoir pour les orphelins du séisme d’Al Haouz

vendredi, 6 septembre, 2024 à 10:15

Amizmiz (province d’Al-Haouz) – Dans la commune d’Amizmiz, au cœur des montagnes du Haut-Atlas, s’érige un village hors du commun baptisé “Douar Shems’y”, un espace conçu pour offrir un nouveau foyer aux enfants devenus orphelins à cause du séisme ayant frappé la région d’Al Haouz en septembre 2023.

Situé à environ 60 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, ce village modèle porte bien son nom. Shems’y, “Mon soleil” en arabe, évoque l’espoir et la lumière qu’il apporte pour réchauffer les cœurs de ces enfants.

Construit en un temps record à l’initiative de l’Association marocaine pour la protection de l’enfance en situation précaire (AMESIP), cet espace convivial et chaleureux offre un cadre de vie semblable à celui d’une famille, où ces enfants pourraient grandir, entourés d’empathie et de tendresse.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du village, Youssef Lahbil, a souligné que l’objectif de cet établissement est de créer un environnement bienveillant qui favorise l’épanouissement personnel et l’intégration sociale des enfants au sein de la communauté.

“Conçu de manière écologique et respectant les normes antisismiques, Shems’y offre des activités éducatives, culturelles, artistiques et sportives, ainsi qu’un soutien social et psychologique à 144 orphelins, favorisant le développement global des enfants pris en charge”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Fatiha Takhabazt, responsable pédagogique au Douar, a souligné qu’une équipe socio-éducative a été recrutée parmi les jeunes de la région d’Al Haouz pour accompagner le développement des enfants et forger leur personnalité.

“Notre rôle consiste à permettre à ces enfants d’acquérir les compétences nécessaires pour devenir des citoyens épanouis, responsables et capables de contribuer pleinement au développement de leur communauté”, a-t-elle soutenu.

Même son de cloche du côté de Youssef Amir, professeur d’art plastique, qui a relevé que le Centre adopte une approche éducative créative et personnalisée, notamment à travers des ateliers de jeux, de tissage et de dessin qui permettent de stimuler les capacités intellectuelles des enfants.

Pour Kenza Elazzam, éducatrice au village, Douar Shemsy’ est un havre de paix qui permet aux enfants de surmonter les séquelles laissées par les événements tragiques qu’ils ont vécus durant le tremblement de terre.

S’étendant sur deux hectares, Douar Shems’y est doté de tous les services nécessaires pour répondre aux besoins des pensionnaires, dont des ailes pour la restauration, l’hébergement et les loisirs, des terrains de jeux, des salles de classe, une bibliothèque, un dispensaire, un centre d’écoute, outre des espaces où les membres des familles des orphelins ou leurs tuteurs peuvent passer la nuit.

Le village est également un lieu de vie ouvert à son environnement. En collaboration avec les associations des parents d’élèves et le tissu associatif local, la communauté d’Amizmiz peut profiter des installations culturelles et sportives du village, favorisant ainsi le vivre-ensemble et l’inclusion des enfants dans la société.