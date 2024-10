INDH/Commune de Shoul: Journée de communication en faveur des femmes du milieu rural

jeudi, 17 octobre, 2024 à 18:48

Salé – Une journée de communication en faveur des femmes du milieu rural de la Commune de Shoul a été organisée, jeudi, au marché hebdomadaire Souk Lakhmis de la Commune, par l’association Amali pour les œuvres sociales “Plateformes des jeunes Salé”, à l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine et de la Journée mondiale de la femme rurale.

Tenue sous l’égide du Comité préfectoral de développement humain (CPDH) de la préfecture de Salé et en coordination avec l’autorité locale de la Arbiâa Kiyadat Shoul, cet événement, placé sous le thème “La femme rurale, pilier de l’inclusion économique”, a été une occasion idoine pour mettre en avant l’importance des coopératives et leur rôle dans l’inclusion sociale et économique des femmes rurales.

Cette rencontre ouverte a ainsi permis d’expliquer et de simplifier les méthodes d’accès au financement pour les femmes rurales, tout en renforçant leurs capacités et compétences afin de créer des projets à impact économique et social, contribuant ainsi à l’amélioration de leurs revenus.

Cet événement a également été marqué par l’inauguration d’une exposition au marché hebdomadaire, dédiée aux produits des coopératives féminines bénéficiant du soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

S’exprimant à cette occasion, le responsable du programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” à la préfecture de Salé, Mohamed Deraoui, a expliqué que ces rencontres sont une occasion pour mettre en avant les principaux acquis et réalisations en faveur des femmes marocaines en général et celles en milieu rural en particulier.

“Nous avons des centres ruraux émergents prometteurs qui peuvent accueillir toutes les activités de développement”, a-t-il ajouté, précisant que cette journée offre également l’occasion aux femmes qui dirigent des coopératives d’échanger leurs expériences avec les femmes rurales de la Commune.

Qualifiant son expérience avec l’INDH de “réussie”, Zhor Idrissi, Présidente de la coopérative artisanale Al Adarissa spécialisée dans la fabrication de tapis, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que l’INDH apporte son soutien à la femme rurale et l’aide à surmonter tous les obstacles liés à la pauvreté et à l’isolement, lui permettant ainsi de se doter d’un revenu et de subvenir aux besoins de sa famille.

“L’INDH ouvre des perspectives et des opportunités essentielles pour les femmes rurales”, a-t-elle souligné, rappelant que la femme, en tant que “symbole de force, de réussite et de développement”, joue “un rôle important” dans la société.