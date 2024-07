Installation du Comité d’organisation du 6è Prix de la société civile

jeudi, 18 juillet, 2024 à 21:48

Le Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l’Espace en Langue Française (CRASTE-LF) constitue une plateforme indéniable au service du rayonnement du Maroc à l’échelle continentale dans le domaine des sciences et technologies de l’espace, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui.