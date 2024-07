Taza/INDH: Des projets générateurs de revenu au profit de douze anciens détenus

vendredi, 19 juillet, 2024 à 12:59

Taza – Des équipements et du matériel dédiés à la création de projets générateurs de revenus, mobilisés par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, ont été remis, jeudi à Taza, à douze anciens détenus.

Bénéficiant de l’appui de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), cette opération qui a coûté 422.543 dirhams, s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) et la Fondation pour créer des petites entreprises et activités génératrices au profit des anciens détenus issus de Taza.

Cette initiative, qui s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province, Mustapha El Maaza, s’inscrit également dans le cadre de la troisième phase de l’INDH et la stratégie intégrée de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus visant le renforcement de la réintégration socio-économique des anciens détenus.

Il a été procédé, à cette occasion, à la présentation du bilan de la mise en oeuvre du partenariat liant la Fondation au CPDH de Taza. La première tranche a bénéficié à 17 personnes tandis que la deuxième a bénéficié à douze autres détenus, selon des données présentées à cette occasion.

Les projets réalisés dans ce cadre sont répartis entre le commerce (18%), l’artisanat (29%), l’agriculture (25%) et les services (28%).

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l’Action sociale à la province de Taza, Azzedine Loukili a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le CPDH et la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus portant sur l’appui à la création de petites entreprises et d’activités génératrices de revenus au profit d’anciens détenus.

Et d’ajouter que cet accord, qui s’insère dans le cadre du troisième programme de l’INDH relatif à l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, vise la réintégration socio-économique et professionnelle des anciens détenus et la lutte contre la vulnérabilité et la réduction du taux de récidive.

De son côté, le coordinateur du Centre d’accompagnement et de réinsertion à Fès, Kamal Al Ouarti a souligné que cette opération cible 12 anciens détenus ayant bénéficié de projets générateurs de revenus dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée avec le CPDH de Taza, ajoutant que l’objectif est de garantir la stabilité financière de cette catégorie et préserver sa dignité.

Quatorze anciens détenus bénéficieront, prochainement, de projets d’une valeur de près de 500.000 DH, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette convention.