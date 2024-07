La 18è édition du Prix International Mohammed VI de mémorisation, psalmodie et déclamation du Saint Coran, les 03 et 04 septembre

lundi, 15 juillet, 2024 à 16:59

Rabat – La 18ème édition du Prix international Mohammed VI de mémorisation, de psalmodie et de déclamation du Saint Coran sera organisée les 03 et 04 septembre prochain, a annoncé, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Ce concours, qui se tient à l’occasion de commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif de l’année 1446 H, s’inscrit dans le cadre de l’intérêt porté par le ministère au Saint Coran, en termes de mémorisation, de déclamation et d’exégèse, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Outre le Maroc, ce prix connaîtra la participation de candidats venant de pays arabes, islamiques, africains, d’Europe et d’Asie.

La cérémonie d’ouverture du concours se tiendra le mardi 03 septembre 2024, à partir de 10h30, à la Médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II à Casablanca, souligne-t-on.