Le 2è Symposium international sur “L’innovation responsable”, les 07 et 08 juin à Marrakech

lundi, 3 juin, 2024 à 22:12

Marrakech – “L’innovation responsable : répondre aux crises avec éthique et durabilité” est le thème de la 2è édition du Symposium international, prévu les 07 et 08 juin courant, au centre des conférences de l’Université Cadi Ayyad (UCA) à Marrakech.

Initiée par le Laboratoire de Recherche en Qualité, Marketing et Transferts des Innovations (L-QUALIMAT), relevant de l’UCA, en collaboration avec l’Université de Québec, l’ISTEC Business School à Paris et la Chaire Mutations et Agilités, cette rencontre vise à explorer en profondeur le rôle de l’innovation responsable dans le contexte des crises, en se penchant sur les complexités de l’équilibre entre l’urgence de l’action et le respect des principes éthiques, indique un communiqué des organisateurs.

“Ce symposium représente une opportunité de réfléchir collectivement à la manière dont l’innovation peut devenir un outil puissant pour relever les défis majeurs de notre époque tout en préservant nos valeurs fondamentales et en garantissant un avenir durable pour les générations à venir”, souligne le communiqué.

La première session plénière se tiendra sous le thème “Naviguer vers un avenir durable dans un contexte de crise : stratégies innovantes pour un impact positif” et sera animée par des chercheurs, des enseignants et des experts, qui viendront partager leurs connaissances et leur expertise pour offrir une expérience d’apprentissage très enrichissante, relève la même source.

La deuxième session plénière prendra la forme d’un workshop organisé conjointement entre le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, et le laboratoire L-QUALIMAT sous le thème “Gouverner la Responsabilité Sociétale de l’Université au Maroc : L’enjeu de l’innovation organisationnelle”, avec la participation de quatre universités marocaines à savoir l’Université Ibn Tofail, l’Université Abdelmalek Essaadi, l’Université Mohammed V, et l’Université Cadi Ayyad.

La première journée de cette rencontre sera clôturée par huit ateliers thématiques en parallèle pour discuter des sujets proposés par les chercheurs et praticiens.

La troisième session plénière, intitulée “L’implémentation d’une culture d’innovation responsable : Regards croisés”, aura lieu le 08 juin et sera animée par des enseignants éminents et des experts de grande envergure.

Cette session plénière sera suivie d’un atelier doctoral intitulé “Éthique scientifique et Innovation Responsable”, qui sera également animé par des experts et chercheurs hautement qualifiés.