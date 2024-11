La 3e édition des CoDays: des spécialistes et experts débattent de l’innovation destinée aux soins des patients atteints du cancer

dimanche, 24 novembre, 2024 à 14:28

Rabat – La 3e édition des CoDays, organisée par la Clinique d’Oncologie 16 Novembre, les 22 et 23 novembre à Rabat, a réuni un parterre d’experts nationaux et internationaux pour deux journées d’échanges et de débats autour du thème “Le Patient au cœur de l’innovation”.

Portée en collaboration avec la Moroccan association of supportive care in cancer (MoASCC), cette édition a mis en lumière les avancées médicales et technologiques destinées à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les CoDays constituent une plateforme unique de discussion et d’échange d’idées entre les professionnels de la santé, afin de renforcer la place du patient dans le processus d’innovation en oncologie, au moment où l’accès aux traitements les plus avancés demeure un défi, en soulignant l’importance de garantir à chaque citoyen marocain le droit de bénéficier de soins de santé de qualité.

Cité par le communiqué, le directeur de la Clinique d’oncologie 16 Novembre, Mounir Bachouchi, qui s’exprimait à l’ouverture de cet événement de haut niveau, a fait observer que cette nouvelle édition des CoDays marque un tournant majeur, réunissant des experts de renommée mondiale provenant du Maroc, de l’Afrique, des États-Unis, de France, du Canada, de Belgique.

“Cette année, nous célébrons aussi la création de MO-MASCC, la filiale marocaine de cette association mondiale, qui permettra de renforcer l’intégration des soins de support dans le parcours des patients au Maroc”, a-t-il fait savoir.

Cette édition a été une occasion précieuse pour mettre en exergue l’expertise de la Clinique d’oncologie 16 Novembre, tout en permettant à d’autres experts de présenter les dernières avancées et innovations dans le domaine, a également affirmé M. Bachouchi.

Le programme de la 3e édition des CoDays a mis en lumière des thématiques essentielles pour l’oncologie contemporaine, avec des sessions variées et riches en contenu, indique le communiqué, notant que parmi les temps forts figuraient une session dédiée aux soins de support et à la télémédecine, où des outils numériques innovants pour le suivi des patients ont été présentés, notamment par le président du MoASCC, Florian Scotté, qui a souligné l’importance de la télésurveillance.

Il a aussi affirmé que cette troisième édition des CoDays est un événement d’une importance majeure qui met en lumière l’innovation dans la prise en charge des patients atteints de cancer, ajoutant que cet événement aborde deux aspects clés, à savoir l’efficacité des traitements, avec plusieurs communications sur les avancées thérapeutiques dans des thématiques variées comme le cancer du sein, les cancers digestifs ou encore les cancers du poumon, et l’approche qualitative grâce aux soins de support”.

L’objectif des soins de support est d’optimiser les traitements, tant sur le plan de l’efficacité que sur celui de la tolérance, afin d’améliorer non seulement la quantité de vie mais surtout la qualité de vie des patients, a-t-il expliqué, indiquant que cette vision, portée par MASCC, l’association internationale des soins de support, place ces derniers comme un pilier fondamental de la prise en charge oncologique.

Les discussions ont également porté sur des cancers majeurs tels que ceux du sein, du poumon, de la prostate et digestifs, mettant en avant les thérapies ciblées et les dernières avancées en radiothérapie.

Le président de Curreety, François-Guirec Champoiseau, a précisé, à cet égard, que les thérapies ciblées et les avancées en radiothérapie ouvrent de nouvelles perspectives dans le traitement des cancers majeurs, estimant que ces innovations, combinées à une approche centrée sur le patient, permettent d’améliorer significativement l’efficacité des soins tout en réduisant les effets secondaires.

“Les échanges au sein de cet événement témoignent de l’importance de la collaboration internationale pour faire progresser l’oncologie”, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, l’oncologue Fatma Ben Abid, a assuré que les soins de support représentent une dimension essentielle dans la prise en charge des patients atteints de cancer, notant qu’ils ne se limitent pas à accompagner les traitements, mais visent à améliorer la qualité de vie des patients en répondant à leurs besoins physiques, psychologiques et sociaux.

“À travers cette édition des COdays, nous avons pu démontrer l’importance d’intégrer ces soins dès le diagnostic et tout au long du parcours thérapeutique”, a-t-elle dit, relevant que “cela reflète notre engagement à offrir une prise en charge globale et humaine, où chaque patient est au cœur de nos priorités”.

En parallèle, des symposiums sponsorisés par des leaders de l’industrie pharmaceutique, dont Pfizer, AstraZeneca, Roche et MSD, ont permis de découvrir des innovations thérapeutiques de pointe, souligne, par ailleurs, le communiqué, précisant que cette édition a également été marquée par la session conjointe avec la MoASCC, qui a exploré les perspectives de développement des soins de support au Maroc et à l’international.

Venue des États-Unis, le professeur Hope Rugo a noté que cette session conjointe a été l’occasion de mettre en lumière l’importance des collaborations internationales pour améliorer les soins de support en oncologie, tant au Maroc qu’à l’échelle mondiale, ajoutant qu’ “en travaillant ensemble, nous pouvons relever les défis complexes de la cancérologie et offrir aux patients des traitements plus efficaces et mieux adaptés à leurs besoins”.

Les participants ont unanimement salué la qualité des échanges et le rôle central des CoDays dans le partage de connaissances et le développement de solutions innovantes pour les patients marocains. L’événement a également permis de renforcer le dialogue entre chercheurs, cliniciens et partenaires institutionnels.

Organisés par la Clinique d’Oncologie 16 Novembre, les CoDays sont devenus un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la cancérologie au Maroc et au niveau international. En mettant le patient au cœur des discussions, cet événement reflète l’engagement de la clinique à construire un avenir où l’innovation médicale est synonyme d’espoir et de qualité des soins.