Plus de 4.000 enfants maqdessis bénéficient du programme d’école d’été de l’Agence Bayt Mal Al-Qods

vendredi, 9 août, 2024 à 23:52

Al-Qods – Plus de 4.000 enfants maqdessis ont bénéficié du programme d’école d’été 2024 lancé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au début du mois d’août.

Parrainé par le “Club des enfants pour Al-Qods” relevant de l’Agence, avec le financement de l’Association du Centre culturel marocain, ce programme, tenu dans 17 établissements, est l’occasion pour les enfants maqdessis de bénéficier d’activités divertissantes et éducatives dans un cadre empreint de convivialité et de joie.

Opérant sous la supervision personnelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Agence Bayt Mal Al-Qods a lancé ce programme malgré les circonstances difficiles que connait la ville sainte en particulier et la Palestine en général, réaffirmant ainsi sa ferme détermination à apporter son soutien aux maqdessis à travers ses différentes initiatives.

Placé sous le signe “Pour la consécration des valeurs d’unité et de solidarité”, ce programme vise à permettre aux établissements bénéficiaires d’offrir aux enfants un environnement sûr et accueillant, axé sur le soutien, l’accompagnement psychologique et les activités éducatives appropriées, afin de les aider à surmonter la conjoncture difficile que traversent Al-Qods et la Palestine, à travers 150 ateliers d’art, de théâtre et de jeux favorisant l’apprentissage.

Par ailleurs, le programme d’école d’été comporte plusieurs formations aux premiers secours animées par des formateurs qualifiés. Il porte également sur la formation aux meilleures pratiques en matière de sûreté et de sécurité, aussi bien à la maison qu’à l’école, notamment lors des situations d’urgence.

Le programme de cette année est réparti sur l’ensemble des quartiers d’Al-Qods et des zones situées à l’extérieur du mur, où quatre camps dédiés à l’histoire des villages déplacés ont été mis en place, aux côtés d’un autre camp destiné aux étudiants en architecture, dont les activités sont axées sur la préparation de conceptions architecturales de certaines installations dans la bande de Gaza sinistrée.

Dans ce cadre, de nombreuses personnalités et acteurs éducatifs et associatifs palestiniens ont salué le soutien de SM le Roi Mohammed VI, louant le rôle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la défense de la ville sainte et de ses habitants, en particulier les enfants.