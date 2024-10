Le 4è Salon national de la pomme ouvre ses portes à Midelt

mercredi, 16 octobre, 2024 à 18:56

Midelt – Le coup d’envoi de la 4ème édition du Salon national de la pomme (SAPOM 2024) a été donné, mercredi à Midelt, avec la participation de plus de 170 exposants parmi les coopératives et les acteurs clés de la filière du pommier.

La cérémonie d’ouverture de cet événement à vocation socio-économique a eu lieu en présence du Secrétaire général du département de l’Agriculture, Redouane Arrach, du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Nouhi, du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abro, d’élus, et d”autres personnalités.

Organisée sous la supervision du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et en coordination avec la préfecture de Midelt, cette édition est placée sous le thème ” Développement durable de la filière du pommier dans les zones montagneuses”.

Le Salon organisé par l’association du SAPOM en partenariat avec des acteurs locaux, régionaux et nationaux, constitue un espace de rencontre et d’échange entre les différents acteurs et responsables de la culture, la production, la valorisation et la commercialisation des pommes.

Cet événement vise également à renforcer le rôle des coopératives et des associations agricoles, à développer leurs capacités et compétences, en plus de soutenir les petits producteurs et de leur permettre de contribuer efficacement au développement de l’économie sociale dans la région.

Au menu de cette édition figurent des colloques scientifiques visant à examiner les moyens de développer la filière du pommier dans le cadre de la stratégie “Génération Green”, des séminaires axés sur les défis et les moyens d’amélioration de la production de pommes dans la région, ainsi que des ateliers de formation visant à renforcer les capacités des agriculteurs et des coopératives dans le but d’augmenter et d’améliorer le rendement agricole et de trouver des solutions innovantes pour surmonter les défis auxquels est confronté ce secteur vital.

Etalé sur une superficie de 5.500 m2, le Salon comprend, outre l’espace de consultation agricole, plusieurs pôles à savoir “Pôle institutionnels”, “Pôle exposition pomme”, “Pôle produit de terroir”, “Pôle agrofourniture”, “Pôle machinisme agricole”, “Pôle invité d’honneur” et “Pôle Enfant”.

En marge du Salon, plusieurs activités ont été programmées dont des compétitions sportives, des soirées artistiques, une foire de l’artisanat et des spectacles de Tbourida.