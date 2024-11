4ème Forum Consultatif des Organisations Régionales de l’OCI: Appel à renforcer l’intégration économique régionale

mardi, 19 novembre, 2024 à 20:31

Marrakech – Les participants au 4ème Forum Consultatif des Organisations de Coopération Régionale dans la région de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), ont appelé, mardi à Marrakech, à intensifier la coopération régionale et à promouvoir une intégration économique durable au sein de l’espace OCI.

Organisé par le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc et le Groupe de la Banque Islamique de Développement, cet événement vise à renforcer la coordination autour de divers projets et programmes relatifs à la coopération et au partenariat économiques et commerciaux.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice Générale du Centre Islamique du Développement du Commerce (CIDC), Latifa El Bouabdellaoui a mis en avant les défis économiques mondiaux actuels, affirmant que ce forum se tient dans un contexte marqué par des perturbations des marchés internationaux, résultant des crises géopolitiques.

“Il nous incombe de renforcer le rôle des organisations régionales pour soutenir la résilience économique de nos pays membres”, a-t-elle souligné, tout en mettant en avant l’importance des initiatives conjointes pour une meilleure intégration régionale.

De son côté, le directeur du Département de l’intégration régionale du groupe de la banque islamique de développement, Kadir Basboga a insisté sur l’importance des partenariats régionaux dans le succès des projets économiques.

“Ce forum représente une plateforme essentielle pour coordonner nos efforts et explorer de nouvelles opportunités en matière de commerce et d’investissement au bénéfice de l’ensemble des pays membres”, a-t-il fait savoir.

Cette rencontre, qui se poursuivra jusqu’au 20 novembre, réunit des représentants des ministères marocains, du Secrétariat Général de l’OCI, de la Ligue des États arabes, ainsi que plusieurs organismes internationaux et institutions financières.

Les échanges porteront sur les mécanismes à même de faciliter les investissements et les échanges commerciaux, tout en renforçant les partenariats économiques régionaux.