Plus de 72 kg de cocaïne saisis lors de deux opérations distinctes au port Tanger Med et au poste frontalier d’El Guergarat (source sécuritaire)

samedi, 26 octobre, 2024 à 19:36

Rabat – Les opérations sécuritaires menées par les services de la sûreté nationale et de la douane pour lutter contre le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes se sont soldées, samedi, par la saisie de 72 kg et 180 grammes de cocaïne lors de deux opérations sécuritaires distinctes au port Tanger Med et au poste frontalier d’El Guergarat, au sud de Dakhla.

La première opération sécuritaire au poste frontalier d’El Guergarat a permis la saisie de 197 pains de cocaïne, d’un poids total de 55,95 kg, soigneusement dissimulés à l’intérieur d’un camion de transport international de marchandises en provenance d’un pays d’Afrique subsaharienne, apprend-on d’une source sécuritaire.

Le chauffeur du véhicule, âgé de 55 ans, a été interpellé, précise-t-on de même source.

Lors d’une deuxième opération sécuritaire au port Tanger Med, les contrôles effectués par les éléments de la police et de la douane sur un conteneur maritime de marchandises en provenance d’un pays d’Amérique latine ont conduit à la saisie de 14 pains de cocaïne, d’un poids total de 16,23 kg grammes, ajoute la source sécuritaire.

Les services de police judiciaire compétents ont ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet, pour identifier les personnes impliquées dans cette tentative de trafic illégal de drogue, retracer les voies de contrebande et identifier les destinations finales, en coordination avec les bureaux d’Interpol des pays concernés par l’itinéraire suivi par ces cargaisons.