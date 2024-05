Accompagné par l’INDH, le centre de santé de Sidi Bouzid bénéficie à plus de 51 milles personnes

mardi, 21 mai, 2024 à 13:30

El Jadida – Quelques 51.638 femmes en âge de procréer, femmes enceintes et nourrissons bénéficient des services offerts au centre de santé de Sidi Bouzid, réhabilité et équipé grâce au concours de l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH).

Situé dans la commune rurale de Moulay Abdellah dans la province d’El Jadida, ce centre de santé offre ces services après avoir bénéficié d’une réhabilitation et d’un équipement dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, ce chantier royal qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Dans ce cadre, la cheffe de la Division de l’Action Sociale à la province d’El Jadida, Hakima Errai, a souligné dans une déclaration à la MAP, que la troisième phase de l’INDH 2019-2023 a inclus plusieurs nouveautés par rapport aux deux premières phases, en particulier la mise en place de quatre programmes, dont le dernier concerne l’Impulsion du capital humain des générations montantes, avec un focus sur la santé maternelle et infantile.

En ce qui concerne ce dernier axe, a poursuivi Mme Errai, plusieurs centres de santé et maternités de la province ont été réaménagés et équipés, y compris le centre de santé de Sidi Bouzid, établi en 2019 pour une enveloppe de 1 MDH, et qui bénéficie à plus de 51 milles personnes.

Dans une déclaration similaire, le médecin-chef du centre hospitalier de Sidi Bouzid, Khalid Ben Abdelkader, a indiqué que la commune de Moulay Abdellah dispose de 3 dispensaires, le premier au centre de la commune, le deuxième au Douar El Ghadban et le troisième a été créé en 2007 à Sidi Bouzid, et a été réhabilité et équipé par l’INDH en 2019. M. Ben Abdelkader a noté que le centre porte principalement sur la prévention contre les maladies chroniques, le suivi de la grossesse, et la vaccination des mères et des nourrissons.

De son côté, Nadia Fatih, infirmière au centre de Sidi Bouzid, a relevé que la réhabilitation et les équipements de pointe affectés à cette structure sanitaire ont contribué à mieux servir les habitants, notamment les patients, femmes et hommes, qui viennent des douars avoisinants.

El Hassania Abidi, résidente du village El Bahara dans la commune de Moulay Abdellah, a affirmé que ce centre a permis d’alléger les frais de déplacement des citoyens, surtout des femmes, qui devaient auparavant se rendre dans des centres de santé à la ville d’El Jadida.

À noter que l’opération de réhabilitation et d’équipement de ce centre vise à rapprocher les services de santé des citoyens, à remédier aux lacunes en matière d’infrastructures, et à fournir des services essentiels, notamment pour la santé maternelle et infantile.