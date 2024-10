Accord entre l’ICESCO et la Fondation Heydar Aliev pour soutenir l’éducation des jeunes filles au Burkina Faso

mardi, 15 octobre, 2024 à 13:35

Rabat – L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et la Fondation azerbaïdjanaise Heydar Aliyev ont signé, lundi à Rabat, un accord de parrainage et de financement d’un projet baptisé «Apporter un soutien socioéducatif aux filles déplacées et résidentes en internats» au Burkina Faso.

Cet accord a été paraphé par le Directeur général de l’ICESCO, Salim AlMalik, et le Directeur exécutif de la Fondation, Anar Alakbarov, en présence d’une délégation menée par la Vice-présidente de la Fondation, Leyla Aliyeva, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Samadov, ainsi que du Directeur général adjoint de l’ICESCO, Abdelilah Benarafa, a indiqué l’Organisation dans un communiqué.

S’exprimant à cette occasion, M. AlMalik a souligné que ce projet crucial contribuera à soutenir l’éducation des filles au Burkina Faso et à améliorer le système éducatif du pays, rappelant que l’ICESCO accorde une priorité absolue à l’éducation des filles, qui jouent un rôle essentiel dans l’édification d’un avenir prospère et plus durable.

Saluant le partenariat distingué entre l’ICESCO et la Fondation Heydar Aliyev, il a mis l’accent sur l’importance du mémorandum d’entente signé entre les deux parties en mai 2024, parallèlement au lancement des célébrations de «Choucha capitale de la culture dans le monde islamique 2024», qui vise à renforcer la coopération et l’échange d’expertise dans les domaines d’intérêts commun.

Selon les termes de l’accord, le nouveau partenariat a pour but d’autonomiser les filles dans les villes de Kaya, Ouahigouya, Djibo et Banfora, au Burkina Faso. Il s’agit, ainsi, d’équiper 20 écoles d’installations sanitaires, d’améliorer les résultats scolaires de 500 filles déplacées et résidentes en internats, de renforcer les capacités des filles, d’améliorer leur santé et de développer les compétences professionnelles et numériques de 120 filles, tout en sensibilisant les communautés à l’importance de l’éducation et de l’autonomisation des filles.