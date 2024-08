Agadir : Clôture de la colonie de vacances de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale

vendredi, 23 août, 2024 à 18:23

Agadir -La colonie de vacances organisée au centre d’estivage Atlantica Parc à Imourane, au nord d’Agadir, par la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale a pris fin jeudi.

Lors de la cérémonie de clôture de cette colonie de vacances lancée le 8 juillet dernier sur quatre phases, des enfants, parmi les bénéficiaires, ont défilé sur scène pour livrer de belles prestations où s’entremêlaient chants, danses, théâtre et dessin .

S’exprimant à cette occasion, le directeur de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale, le contrôleur général Taoufik Sitri a fait part de ses remerciements au Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, M.Abdellatif Hammouchi pour les efforts déployés pour la promotion des conditions sociales de l’ensemble des composantes de la famille de la Sûreté nationale à travers la diversification de l’offre sociale dédiée à cette catégorie.

Et d’ajouter que conformément à ces orientations, la Fondation a œuvré pour la mobilisation des moyens logistiques et matériels nécessaires ainsi que des espaces d’estivage dotés d’une grande capacité d’accueil au profit des enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la colonie de vacances d’Imourane, Boubker Bourouki a souligné que quelque 1600 enfants issus de différentes régions du Royaume ont bénéficié de cette initiative éducative.

Cette colonie de vacances dont la cérémonie de clôture, s’est déroulée en présence notamment de plusieurs responsables des services centraux de la Sûreté nationale ainsi que de la préfecture de police d’Agadir, a été marquée par un programme riche et diversifié englobant des activités éducatives, de divertissement et d’exploration outre des visites à des sites des sites archéologiques.

La Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale a mobilisé quatre centres d’estivage situés à Agadir, Ifrane, Tetouan et Bouznika.

Il s’agit de structures touristiques répondant aux standards liés à l’hébergement, la restauration, l’éducation et le divertissement.

Ces espaces ont accueilli quelque 4.275 bénéficiaires parmi les enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale en 2024 contre 3674 en 2023.