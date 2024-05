Agadir : Coup d’envoi de la 5ème édition des JPO de la DGSN

vendredi, 17 mai, 2024 à 8:01

Agadir – Le coup d’envoi de la 5ème édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a été donné, jeudi soir à Agadir, sous le thème : “La sûreté nationale : citoyenneté et solidarité”.

Cette initiative citoyenne, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.

La cérémonie d’ouverture de cet évènement, qui coïncide avec la célébration du 68ème anniversaire de la création de la DGSN, a été présidée par le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, et le directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi.

Elle s’est déroulée en présence de plusieurs membres de gouvernement, du président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Ahmed Naser Al-Raisi, du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, et de personnalités judicaires, civiles et militaires.

Cette cérémonie a été marquée par un défilé des différentes unités des moyens logistiques et opérationnels, ainsi que la projection d’une vidéo sur la renaissance de la ville d’Agadir après le séisme de 1960 et la gestion du séisme d’Al Haouz.

Il a été procédé également à la présentation d’un show professionnel sur les techniques d’intervention et de self-défense.

L’assistance a suivi aussi la projection d’une capsule vidéo sur la plateforme de signalement des contenus numériques illicites ” E-Blagh”, permettant aux usagers de l’espace numérique de signaler en temps réel tout contenu inapproprié ou illicite circulant sur Internet et sur les réseaux sociaux de nature à inciter à commettre des crimes électroniques, des actes de violence ou de terrorisme, le tout dans un cadre garantissant le respect des données à caractère personnel des utilisateurs.

Par la suite, il a été procédé à la présentation d’un show professionnel des unités motocyclistes et la projection d’une capsule vidéo d’un exercice de simulation conjoint des forces spéciales et des experts de la police scientifique et technique de démantèlement d’une cellule terroriste.

La cérémonie a été marquée, en outre, par un show professionnel de maniement d’armes et la projection d’une capsule vidéo illustrant le modèle marocain de gestion sécuritaire des grands évènements, ainsi que par un spectacle artistique de drones et la remise de Wissams Royaux accordés à des fonctionnaires de police.

Plusieurs stands ont été aménagés par la DGSN à cette occasion et ouverts au public, outre des démonstrations de la “police équestre”, des “unités motocyclistes”, de “la protection rapprochée et unités d’intervention (BCI)”, de “maniement d’armes” et des “techniques de self défense, ainsi que de la “brigade cynotechnique”.

Au menu de cette manifestation, figure aussi l’organisation de plusieurs conférences portant notamment sur l’expérience des forces publiques lors de la gestion du séisme d’Al Haoouz, l’intelligence artificielle et la sécurité, le modèle marocain de gestion des grands événements et le rôle de la génétique dans les enquêtes criminelle.

Cette initiative citoyenne a débuté en 2016 à Casablanca et s’est institutionnalisée pour devenir un événement annuel qui permet au grand public de découvrir les diverses facettes du métier de la police et de s’entretenir avec les policières et les policiers.